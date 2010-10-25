Yunanistan Davutoğlu'nu okuyor

T24 - Dışişleri Bakanı’nın Stratejik Derinlik adlı kitabı, Yunanistan’da en çok satanlar listesine girdi. Yayınevi 12. baskıya hazırlanıyor.







Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı kitabı, Yunanistan'da en çok satanlar listesinin üst sıralarına yerleşti.

Yunan To Vima gazetesi, son zamanlarda Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmeler nedeniyle kitaba ilginin daha da arttığını yazdı.

Ülkede, Davutoğlu'nun ne dediğinii merak edildiğini yazan gazete, bugüne kadar 11 bin adet satan kitabının onikinci baskıya hazırlandığını kaydetti.

900 sayfalık kitaba en çok devlet görevlileri, strateji ve askeri uzmanlar, diplomatlar, üniversite çevreleri ve gazetecilerin ilgi gösterdiği belirtildi.

Yoğun ilgi dolasıyla kitabı basan yayınevi, Davutoğlu'nun İslam ve batı anlayışını irdeleyen yeni kitabını da piyasaya sürmeye hazırlanıdığı kaydedildi.



