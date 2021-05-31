Yunanistan'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tepki

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Yunanistan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'daki Müslüman azınlık ve Türklere Atina'nın eşit sivil haklar vermediğini söylemesine sert tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, "Türkiye'nin devamlı olarak gerçeği çarpıtması ve bu vatandaşların haklarının korunmadığını veya ayrımcılığa uğradığını iddia etmesi asılsızdır. Tümüyle reddediyoruz" dedi.

Batı Trakya'da çeşitli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, "Bizim, Türkiye’de Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum azınlıklara verdiğimiz hakları Yunanistan’ın da Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlıklara vermesini istiyoruz" demişti.

Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda da "Batı Trakya’daki iki Türk Azınlık lisesinden biri olan Celal Bayar Lisesi’ni ziyaret ettik. Soydaş çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmeleri ve her yaşta ana dillerinde eğitim almaları önemli. Bu sorunların çözümü için soydaşlarımıza desteğimiz sürecek" yazdı.

Çavuşoğlu'nun resmi programı çerçevesinde bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de görüşmesi bekleniyor.