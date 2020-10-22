Yunanistan'da mahkeme, neo-faşist Altın Şafak Partisi liderlerinin itirazını reddetti; tutuklamalar yolda

Yunanistan'da mahkeme neo-faşist parti Altın Şafak liderlerinin hapis cezasına yönelik itirazı reddetti.

Reuters'ın aktardığına göre, Yunanistan'da mahkeme neo-faşist Altın Şafak Partisi liderlerinine yönelik verilen hapis cezasına itirazı reddetti. Mahkeme, tutuklamaların devam etmesinin önünü açtı.

Polis, tutuklamaların yolda olduğunu söyledi ve ekledi: "Mahkemenin bize ilgili belgeleri göndermesiyle tutuklamalar başlayacak" dedi.

2012 seçimlerinde meclisin üçüncü partisi olan Altın Şafak liderleri organize bir suç örgütü yönetmek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı. Atina'da mahkeme, aralarında parti lideri Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos'un da bulunduğu 6 eski milletvekiline 13 sene hapis cezası verdi.

Kısaca Altın Şafak

Altın Şafak Partisi 1980'li yıllarda eski bir Yunanistan ordusu komandosu olan Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos tarafından kuruldu. Mihaloliakos, orduya Yunanistan'ın cunta liderleri ile bir araya geldikten sonra katılmıştı.

Uzun yıllar boyunca ülkede öne çıkamayan parti, 2012'de ciddi bir destek toplamaya başladı. Yunanistan hâlâ ekonomik krizle boğuşuyor, ülkenin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve artan sığınmacı sayısı halkın bir bölümünü rahatsız ediyordu. Altın Şafak, halkın bu kesimini hedef alan bir kampanya yürüterek üçüncü parti olarak meclise girdi.

2012-2019 yılları arasında ülkenin yasamasında rol alan Altın Şafak'ın bu yıllarda sık sık Avrupalı ve ABD'li neo-faşist gruplarla bağları gündeme geldi.

2013'teki ırkçı cinayetlerin ardından partinin bütün yöneticileri gözaltına alındı. Partinin bu saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyordu. Nisan 2015'te başlayan dava dün sonuçlandı.