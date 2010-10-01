Yunanistan da Kıbrıs’ı işgal etti

T24 - Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Washington’daki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, hem Türkiye’nin, hem de Yunanistan’ın “Kıbrıs’ı işgal etti”ğini söyleyince tepki çekti.



Bu konuşmasıyla ilk kez Yunanistan’ın da Kıbrıs’ta işgalçi olduğunu söyleyen Hristofyas ayrıca, 14 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ta Makarios’a karşı yaptığı darbenin de, Türkiye’nin Ada’ya müdahalesinin önünü açtığını belirtti.



Yunanistan ise Hristofyas’ın bu açıklamalarını manşete taşıdı. Elefterotipiya gazetesi haberinde, “Hristofyas iki işgal ifadesiyle kabalık yaptı, tepki yaratıyor” dedi. Kathimerini gazetesi ise Hristofyas’ın sözlerini “talihsiz, büyük sürpriz yaratan ifadeler” olarak yorumladı.





'Washington’da olmaz'



Kathimerini gazetesinde ayrıca yer alan bir yazıda ise “Kıbrıslı lider dünyanın en önemli başkentinde konuşma yaptığında, Yunanistan ülkesini işgal etti diyemez” yorumu yapıldı.

“Washington’da olmaz sayın Hristofyas” başlıklı yazıda ayrıca “Hristofyas’ın konuşması diplomatik reflekslere sahip olmadığını gösteriyor”, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta olanlardaki sorumluluğunu azaltıcı gaf”, “Kıbrıslı liderin görüşleri, kendisini her fırsatta destekleyen Yunan başbakanına yardımcı olmuyor” şeklinde görüşlere yer verildi.







