Yunanistan'da 'kampüs polisi' yasası onaylandı, öğrenci protestoları sürüyor

Yunanistan'da üniversitelerde kampüs alanlarına polis kontrol noktası kurulmasını ve yüksek öğretime kabul sistemindeki değişiklikleri içeren eğitim reformu paketi parlamentoda onaylandı.

Euronews'in haberine göre; iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi tarafından hazırlanan yasa, üniversitelere polis müdahalesine yol açabileceği ve eğitim kalitesini düşüreceği gerekçeleriyle eleştiriliyordu.

Yasaya göre üniversite kampüslerine üniformalı silahsız özel polislerin yerleştirilmesi öngörülüyor. Polislerin rektörlüklere değil, Yunanistan güvenlik güçlerine bağlı olmasını da kapsayan yasaya göre, kampüslere giriş, güvenlik gerekçesiyle elektronik tarama sistemleriyle yapılacak.

Eğitime ayrılan fonlar azalacak

Ayrıca üniversitelere kabul edilecek öğrenci sayısı azaltılacak. Bu sebeple eğitime ayrılan fonlar da azalacak.

Meclis'te üç gündür tartışılan "eğitim reformu paketi", muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

'Üniversitelere kampüs polisi' tasarısını protesto eden öğrenciler uzun süredir eylemlerini devam ettiriyordu. Son olarak Atina'da protestocu gruba polis müdahale etmiş, 31 kişi gözaltına alınmıştı.