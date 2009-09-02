Yunanistan' da bombalı saldırı

Atina ile Selanik' te meydana gelen ve mal kaybına neden olan patlamaların sebebinin bomba olduğu açıklandı.



Yunan polisi, Atina borsasının dışında meydana gelen patlamanın şiddetli, ancak binaya verdiği hasarın hafif olduğunu belirterek, patlamadan sonra 8 aracın da yandığını kaydetti.Yunanistan'ın başkenti Atina'da borsa binasının dışında meydana gelen patlamanın sebebinin bomba olduğu bildirildi.



Polis, bombanın patlamasıyla yoldan geçen bir kişinin hafif yaralandığını, bombanın binaya, ağaçlara ve park eden araçlara hafif hasar verdiğini kaydetti.



Patlamadan önce bir Yunan gazetesine uyarı yapıldığı belirtilirken, saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı.



Öte yandan, kuzeydeki Selanik kentinde de Makedonya Trakya Bakanlığı yakınında iki el yapımı bombanın patladığı, patlama nedeniyle çevrede maddi hasar oluştuğu bildirildi.



Atina'daki patlamada olduğu gibi Selanik'teki patlamadan önce de bir gazetenin uyarıldığı bildirildi.