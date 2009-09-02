Yunanistan' da bombalı saldırı

Atina ile Selanik' te meydana gelen ve mal kaybına neden olan patlamaların sebebinin bomba olduğu açıklandı.
Yunan polisi, Atina borsasının dışında meydana gelen patlamanın
şiddetli, ancak binaya verdiği hasarın hafif olduğunu belirterek,
patlamadan sonra 8 aracın da yandığını kaydetti.Yunanistan'ın başkenti
Atina'da borsa binasının dışında meydana gelen patlamanın sebebinin
bomba olduğu bildirildi.
Polis, bombanın patlamasıyla yoldan geçen bir kişinin hafif
yaralandığını, bombanın binaya, ağaçlara ve park eden araçlara hafif
hasar verdiğini kaydetti.
Patlamadan önce bir Yunan gazetesine uyarı yapıldığı belirtilirken, saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı.
Öte yandan, kuzeydeki Selanik kentinde de Makedonya Trakya Bakanlığı
yakınında iki el yapımı bombanın patladığı, patlama nedeniyle çevrede
maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Atina'daki patlamada olduğu gibi Selanik'teki patlamadan önce de bir gazetenin uyarıldığı bildirildi.