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Koronavirüs

Yunanistan, çeşitli meslek gruplarına zorunlu Covid aşısını değerlendiriyor

09 Temmuz 2021 11:28

Yunanistan’da hükûmet, çeşitli meslek grupları için Koronavirüs aşısını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

Yunanistan biyoetik komitesi geçen ay, sağlık çalışanları ve bakım evlerinde çalışanlar için Koronavirüs aşısının zorunlu kılınmasının “son durum önlemi” olarak değerlendirilmesini önerdi.

Hükûmet sözcüsü Aristotelia Peloni, hükûmetin bu öneriyi değerlendirmeye aldığını, gelecek hafta kesin karara varılacağını söyledi.

Yunanistan’da pek çok ülkede olduğu gibi Koronavirüs aşısının zorunlu kılınmasının etik olup olmadığına ilişkin bir tartışma vardı. Greek Skai isimli televizyon kanalını yaptığı anket, Yunanistan’da çoğunluğun çeşitli gruplar için zorunlu aşıyı desteklediğini gösterdi.

Yunanistan’da aşıya uygun nüfusun yüzde 38’i tamamen aşılandı.

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