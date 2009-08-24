Yunanistan çaresiz kaldı

Yüzlerce hektar kül oldu

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ile ordu birliklerinin yanı sıra halkın da katıldığı belirtilen haberlerde yangın bölgelerinde hüküm süren şiddetli rüzgarların çalışmaların güçlükle sürdürülmesine neden olduğu kaydedildi.Yer yer kontrol altına alınan bazı noktalar, akşam saatlerinde yangın söndürme uçak ve helikopterlerin geri çekilmesiyle yeniden alevlendi.Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan ''Agios Stefanos'', ''Pallini'', ''Suli'', ''Pikermi'', ''Palea Pendeli'',''Aniksi'' , ''Rodopoli'', ''Drafi'', ''Geraka'', ''Stamata'' ve ''Dionisos'' semtlerini etkisi altına alarak yarım ay şeklinde yayılan yangının yer yer söndürülmesine rağmen bir çok noktada yeniden alevlenmeler yaşandığı ve durumun tekrar kontrolden çıktığı açıklandı.Özellikle ''Dionisos'' bölgesindeki yangının genişlemesi durumunda Atina'nın banliyölerinden ''Ekali'' semtinin ciddi yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.Yangın nedeniyle başta ''Agios Stefanos'' olmak üzere birçok yerleşim biriminin tahliye edildiği belirtilen haberlerde, buna rağmen halkın büyük bir bölümünün evlerini terk etmemekte direndiği, evlerinin avlularına, hatta çatılarına sıçrayan alevleri kendi çabaları ile söndürmeye çalıştıkları kaydedildi.Pendeli Dağı'na da sıçrayan yangının bölgedeki bir manastırı tehdit ettiği, olay yerindeki itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan çok sayıda iş yeri ile evi söndürme çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.''Dionisos'' bölgesinde yer yer kontrol altına alınan alevlerin yeniden canlanarak bölgede geri kalan yeşil alanın da tahrip olmasına yol açtıkları kaydedildi.Haberlerde, ''Drosia'' semti sakinlerinin yangın öncesi ormanlık alanda seyreden motorsikletli kişilerin bölgeye yanıcı madde attıkları ihbarında bulundukları, bunun da yangınların kundaklama sonucu çıktıkları ihtimalini güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.