-Yunanistan bu yıl 3 milyar avro tasarruf yapacak ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan'da geçici işbirliği hükümetini destekleyen siyasi parti liderleri, ikinci kredi anlaşması karşılığı AB ve IMF tarafından istenen yeni tasarruf önlemlerini, emeklilik maaşlarında ek kesinti yapılması dışında kabul etti. Başbakan Lukas Papadimos PASOK Lideri Yorgo Papandreu, Yeni Demokrasi Partisi Lideri Andonis Samaras ve Ortodoks Halk partisi lideri Yorgo Karcaferis dün başbakanlıkta 7 saat boyunca 130 milyar avroluk ikinci kredi anlaşması karşılığı Yunanistan'dan istenen yeni önlemleri görüştü. Yunanistan'ın alması gereken ek önlemler ve yapması gereken reformları içeren 50 sayfalık metnin iş koşullarına köklü değişiklikler getirmesinin yanı sıra bu yıl için 3 milyar avroya kadar, 2015 yılına kadar ise 10 milyar avroluk tasarruf öngörüyor. Sadece emeklilik maaşlarında 300 milyon avro tasarruf edilmesini kabul etmeyen liderlerin onayladığı önlemler ise şöyle: -751 avro olan asgari ücretin yüzde 22 oranında düşürülmesi, 25 yaş altındaki gençlerin maaşlarında buna ek olarak yüzde 10 ek kesinti yapılması, -Asgari ücrette artışların üç yıl süreyle dondurulması, -İşsizlik oranı yüzde 19'dan yüzde 10'a düşene kadar bütün maaş artışlarının dondurulması, -Kamu şirketlerinden OTE Telekom ve enerji şirketi PPC çalışanlarının emeklilik ödeneklerinin yüzde 15 oranında, denizcilik sektörü çalışanlarının ise emeklilik ödeneklerinin yüzde 7 oranında düşürülmesi, -Bu yıl 15 bin, 2015 yılı sonuna kadar da 150 bin kamu çalışanının işten çıkarılması, -Sosyal güvenlik Kurumu IKA'ya katkıların önce yüzde 2 oranında, 2013'te de yüzde 3 oranında düşürülmesi, -Temmuz sonunda yargı personeli, doktorlar, diplomatlar, polis ve ordu mensuplarının maaşlarının gözden geçirilmesi, -Temmuz sonuna kadar Devlet Doğalgaz Şirketi DEPA, Gaz Dağıtım Şirketi DESFA, Yunanistan Petrolleri ELPE, bahis şirketi OPAP, Atina-Pire ve Selanik Su ve altyapı şirketleri EYDAP ve EYATH ile Uluslararası Yayın Merkezi'nin özelleştirilmesi, -Askeri harcamalarda GSYİH'nın yüzde 0,15'i oranında kesinti yapılması, -Kamu şirketlerine ve bankalarına eleman alımının durdurulması, -Vergi muafiyetlerinin kısıtlanması, KDV ve emlak vergisi yapısının basitleştirilmesi, -200 vergi dairesinin bu yıl sonuna kadar kapatılması, Nisan sonuna kadar 1000 vergi müfettişinin daha işe alınması -Yunan bankalarının (adi hisse sınırlı oy hakkı ve şarta dönüştürülebilir tahvillerle) yeniden sermayelendirilmeleri. -Yunan halkı için ölüm kontratı- Yeni ekonomik önlemler ve liderlerin verdiği karar Yunan basınında ise geniş yer buldu. Basın Papadimos başkanlığındaki liderler toplantısına çok geniş yer vererek "troyka ve liderler Yunan toplumu için ölüm kontratı imzaladı", "hükümetin maaş ve emeklilik konularında aldığı sert önlemler korku ve dehşet saçıyor" "ülke ve toplum tam iflasa mahkum edildi" gibi değerlendirmelerde bulundu.