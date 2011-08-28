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Dünya

Yunanistan bir ordu beş tümeni sildi

İflasın eşiğindeki Yunan ekonomisinin yarattığı darboğaz nedeniyle Yunan Genelkurmayı 1 ordu, 5 tümen, 11 tugay, 40 alay, 80 birlik ve 23 eğitim birliğini tamamen feshetmeyi planlıyor.

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - İflasın eşiğindeki Yunan ekonomisinin yarattığı darboğaz nedeniyle Yunan Genelkurmayı 1 ordu, 5 tümen, 11 tugay, 40 alay, 80 birlik ve 23 eğitim birliğini tamamen feshetmeyi planlıyor.


Hükümet yanlısı Etnos gazetesinin ayrıntılarıyla duyurduğu ve yılda 500 milyon euro tasarruf öngören plana göre Yunan kara kuvvetlerini oluşturan 5 ordu biriminden 1’i, 10 tümenden 5’i ve 24 tugaydan 11’i feshedilecek. Etnos’a göre ayrıca, 40 alay, 80 birlik ve Yunan ordusunun sahip olduğu 35 eğitim birliğinden 23’ünün feshedilmesi planlanıyor. Olası savaş döneminde seferber edilecek nüfus sayısı da 100 bin kişi azaltılıyor.


Haberde, Yunan deniz kuvvetlerinin de bütçesini yüzde 15 azaltarak 140 milyon tasarruf edeceği bildirildi. Yunan hava kuvvetleri de aynı doğrultuda hava üslerinde kısıtlamalar yapacak.

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