Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesinden önce olumlu mesajlar

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıklarını çözmek için iki tarafın da kabul edeceği, gerilimi yükseltmeyecek ortak bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Miçotakis, pazar günü görüşme öncesi olumlu mesajlar verdi. Yunan lider, iki ülkenin Doğu Akdeniz krizi gibi sorunlarını uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözmesi gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, "Kaderimizde Türkiye ile yan yana yaşamak var. O yüzden anlaşamadığımızda bile konuşabilmenin yollarını bulmalıyız" dedi.

Yunan lider, Türkiye'nin ortak ekonomik çıkarları ve iklim krizi gibi ortak sorunları da olduğunu söylerken, bu noktalarda iş birliği yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın sığınmacı krizi konusunda da iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

France24 kanalına konuşan Miçotakis, "Türkiye de Yunanistan da NATO üyesi. Tabii ki farklı duruşlar sergilediğimiz noktalar var. Ancak ittifak üyeleri olarak bu sorunları barışçıl bir şekilde çözmeliyiz. Çünkü böyle çözmememiz durumunda gerilim daha da yükselir ve bu ittifak için iyi olmaz" dedi.

Miçotakis, geçen hafta başkent Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında, "Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara uyması şartıyla Türkiye ile kademeli, orantılı, tersine çevrilebilir ve pozitif bir gündeme açığız" ifadelerini kullanmıştı.