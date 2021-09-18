Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Sınırlarımızı göçmen akınına karşı koruyacağız, Erdoğan ile hemfikiriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa'ya yeni göç dalgasında mücadelede önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin desteğe ihtiyacı olduğunu ve Avrupa'nın göç sorununa karşı ortak bir siyaset izleyemediğini ifade etti.

Miçotakis, Türkiye'yle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'yi göç sorununun idaresinde bir ortak olarak değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok açık konuştuğumuz bir görüşme yaptık ve sanıyorum mültecileri kendilerine mümkün olan en yakın mesafede tutmanın öneminde uzlaştık. Ve evet, Türkiye'yi bu sorunla baş etmesi için desteklemek gerekiyor. Diğer yandan, 2015'te gördüklerimizin tekrarı olmayacağının altını çizmek isterim. Bu ihtimaller dâhilinde bile değil. Yeniden yaşanmasını engellemek için her şeyi yapacağız."

Suriye'deki savaştan kaçan bir milyondan fazla mülteci 2015 sonu ve 2016 başlarında Türkiye ve Yunanistan üstünden Avrupa'ya geçmişti.

Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesiyle yeni bir göçmen akını yaşanmasından endişe ediliyor.

Miçotakis, 2020'de olduğu gibi Türkiye'nin göçmenleri Yunanistan sınırına yönlendirme girişimlerinin de 'beyhude' olacağını ifade etti:

"Sınırlarımızı koruduk. Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Dolayısıyla nelerin yaşanabileceği, nelerin yaşanmayacağıyla ilgili tavrımız çok net."

Avrupa Birliği'nde göçmen politikasıyla ilgili bütünlüklü bir siyaset izlenmediğini de belirtip "Sığınmayla ilgili ortak kurallara ihtiyacımız var. İnsanların bir ülkeden diğerine geçerek sığınma alış verişi yapmalarının bir anlamı yok" dedi.