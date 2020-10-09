Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Provokasyonlar son bulursa Erdoğan'la görüşebilirim

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmeler başladığında "Ankara; Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını durdurursa" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini söyledi.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Miçotakis, istikşafi görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalınmasının "doğru yönde bir adım" olduğunu söyledi.

Tarafların Almanya'nın arabuluculuğunda görüşmelere Mart 2016'da bıraktıkları yerden devam etmeyi kabul ettiklerini söyleyen Miçotakis, "Şunu söylemeliyim, bu görüşmenin konusu geçen turlarda olduğuyla aynı; deniz alanlarının sınırlandırılması. Türkiye ile anlaşmaya varamadığımız konu bu" dedi.

Miçotakis, bu süre içinde dışişleri bakanları seviyesinde görüşmeler olabileceğini, hatta kendisinin Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. Yunanistan lideri, bu görüşmelerin ancak "provokasyonların ortandan kalkması" durumunda meydana geleceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptıkları görüşmenin ardından istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söylemişti.