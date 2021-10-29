Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ege'deki karasuların sınırlanması için Türkiye ile anlaşmaya hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimi yumuşatması şartıyla, ekonomik bölgelerinin sınırlanması konusunda anlaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

NATO'da müttefik olan iki komşu ülke, Ege'deki ticari haklardan, karasularına ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs adasına kadar birçok konuda anlaşmazlıklar yaşıyor.

Başbakan Miçotakis, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra yaptığı basın açıklamasında, "Diyalog için kapım her zaman açık, ancak bu gereksiz gerilimlerin azalmasını gerektiriyor" dedi.

Euronews'in haberine göre; ülkesinin İtalya ve Mısır gibi ülkelerle münhasır ekonomik bölge belirleyen anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Yunan Başbakan, "Aynı anlaşmayı, gerginliği azaltmak ve böyle bir yaklaşımın önünde sonunda her iki ülke için de faydalı olacağını anlamak şartıyla Türkiye ile yapmamamız için hiçbir neden yok" diyeir.

Ancak Yunanistan ve Türkiye söz konusu olduğunda, kıta sahanlıklarının kapsamı ve karasularının sınırı konusundaki anlaşmazlıklar sorunu daha da karmaşık hale getiriyor.

İki ülke, bu yılın başlarında anlaşmazlıkları hakkında keşif amaçlı gayri resmi temasları yeniden başlatmıştı.