Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Britanya'nın Partenon heykellerini geri verme zamanı geldi

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Yunanistan, uzun süredir İtalya’da bulunan, Partenon'u süslemek için bilenmiş bir mermer parçasını yapılan anlaşma sonucu geri aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya’yla atılan bu adımın bir benzerinin Britanya’yla da atılması için çağrıda bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Akropolis Müzesi’nde İtalya’dan getirilen Partenon mermer parçasının açılışında konuşan Miçotakis “Bu önemli gelişme bence diğer müzelerin benzer adımlar atması için yolu açıyor. En önemlisi tabii ki British Museum, Partenon mermerlerinin buraya, gerçek evine, dönmesi zamanının geldiğini anlamalı” dedi.

Sicilya’daki Antonio Salinas Bölgesel Arkeoloji Müzesi, bir ayakkabı kutusu boyutunda olan, 2 bin 500 yıl önce yontulan ve Artemis heykelinin ayağını gösteren mermeri bu hafta Yunanistan’a geri gönderdi. Karşılığında Yunanistan, Palermo Müzesi’nde bir tanrıça Atina figürü ve amfora gönderdi.

Antika eserlerin Atina’ya dönmesi için kampanya yürüten Miçotakis, kasım ayında Britanya Başbakanı Boris Johnson’la görüşmesinde konuyu gündeme getirmişti.

Partenon nedir?

Athena’nın tapınağı olan Partenon’un MÖ 5’inci yüzyılda inşa edildiği belirtiliyor. Antik Yunan mimarisinin en büyük eseri olarak kabul edilen Partenon’un dış cephesinde kullanılan heykeltıraşlığın, Yunan sanatının en yüksek noktası olduğu düşünülüyor. Tapınağı süsleyen heykellerin yaklaşık yarısı 1801-1803 döneminde İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.