Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD yolcusu: Biden ve Kongre ziyaretlerinde Türkiye'nin Yunan adaları üzerindeki uçuşlarını gündeme getirmesi bekleniyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelecek pazartesi ABD'ye gidecek. 16 Mayıs'ta başlayacak ziyarette Miçotakis'in ana gündem maddelerinin Ukrayna'daki savaş ve enerji üzerindeki etkisi olması bekleniyor.

Yunanistan'ın en çok satan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce yayını da, Miçotakis'in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde yaptığı uçuşları da gündeme getirmesinin beklendiğini bildirdi. Muhabir Vassilis Nedos, Miçotakis'in bu konunun ana gündem maddelerini gölgelememesini istediğini ifade etti.

Miçotakis ile birlikte ABD'ye bakanlar ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan geniş bir delegasyon gidecek. Ziyaretin en dikkat çekici noktalarından biri ise Miçotakis'in Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti ile 17 Mayıs'ta Kongre'de yapacağı konuşma olacak.

Nedos'a göre Miçotakis'in Kongre'de yapacağı konuşmada Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebini gündeme getirmesi ve Ankara'nın elindeki F-16'ları "Yunanistan'a karşı agresif bir duruş sergilemek için kullandığını" söylemesi bekleniyor. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satabilmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.

ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland bu hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Yunan adaları üzerindeki ihlallerinin ve uçuşlarının “kışkırtıcı” olduğunu vurgularken, ABD’nin bu durumu desteklemediğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da cumartesi günü, Yunanistan ile Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlara dikkat çektiği bir konuşma yaparak, “Biz tüm faaliyetlerimizde uluslararası hukuktan, diyalogdan yanayız. Bütün problemlerimizin barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünü istiyoruz. Buna rağmen maalesef Yunanistan provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarını sürdürüyor” demişti.

AFP'nin aktardığına göre Türk Hava Kuvvetleri'nin, 9-20 Mayıs'ta Yunanistan’ın ev sahipliğini yapacağı NATO tatbikatını, Atina’nın teknik hazırlık belgelerinde Ankara’yı hedef aldığını gerekçe göstererek boykot edeceği bildirildi.