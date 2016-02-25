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Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Avrupa'ya mülteci resti

"Sığınmacı krizinin getirdiği yük ve sorumlulukların eşit olarak dağıtılması mecbur kılınmazsa Yunanistan hiçbir anlaşmaya onayını vermeyecek"

25 Şubat 2016 12:27

Mart ayında Türkiye ile yapılacak sığınmacı zirvesi öncesinde Yunanistan'dan şart geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa ülkelerinin sığınmacı politikasını eleştirerek, mülteci krizinin getirdiği yük ve sorumlulukların eşit paylaşılmazsa, Yunanistan'ın hiçbir anlaşmaya onay vermeyeceğini söyledi.

NTV'nin haberine göre, Avrupa Birliği ülkelerinin mart ayında Türkiye'yle düzenleyeceği sığınmacı zirvesi öncesi meclise seslenen Çipras, Yunanistan'ın şartlarını açıkladı. “Ülkemizin insan deposuna dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Kendi sınırına teller örüp, bir tane sığınmacıya dahi kapısını açmayı kabul etmeyen ülkelere tahammül göstermeyeceğiz” diyen Yunan Başbakan, “Sığınmacı krizinin getirdiği yük ve sorumlulukların eşit olarak dağıtılması mecbur kılınmazsa Yunanistan hiçbir anlaşmaya onayını vermeyecek” ifadesini kullandı.

2016'nın ilk 2 ayında 100 bin sığınmacının ulaştığı Yunanistan, AB liderleriyle 66 bin sığınmacının 8 ülkeye gönderilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak anlaşmanın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen sadece 318 sığınmacı nakledildi.

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