Yunanistan baklava borcunu ödeyemedi

T24 - Uçan kuşa borcu olan Yunanistan yediği baklavanın bile parasını ödeyemedi. Komşunun Karaköy Güllüoğlu'na 300 bin euro borcu var.









Borç batağındaki Yunanistan’ın krizi, ülkede 3 mağaza ile ayda 1 ton baklava satan Karaköy Güllüoğlu’nu da vurdu. Karaköy Güllüoğlu’nun Yunanistan’daki ithalatçısından sattığı baklavalar karşılığı alacağı tutar yaklaşık 300 bin euroyu buldu. Ancak Güllüoğlu pes etmiyor. 300 bin euro alacağının daha da artabileceğini ifade eden Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Yunanistan’da ayakta durmaya

çalıştıklarını söylüyor.



Çocuklar 'çekil' diyor

İki gün önce Yunanistan’dan dönen Güllü, “Yunan ithalatçı şirketin sahibi Aris Prodromidis’in borcunu Türkiye’de kazandıklarımız ile idare etmeye çalışıyoruz” dedi. Yunanistan’dan çekilmek gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Güllü, şu ana kadar durumu problemsiz idare ettiklerini söyledi. Güllü, “Ancak durum bizi çok zorlarsa çekilebiliriz. 9 yıldan beri bu işleri iyiydi. İşler 1 sene bozulunca pes etmek yok” dedi. Güllü ayrıca çocuklarının Yunanistan’dan çekilme konusunda ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bu işte maddiyat kadar maneviyat da önemli. Baklavanın Türkiye markası olduğunu oradaki baklavacılarımız ile kanıtlıyoruz. Bu bilinci de yerleştirdik.”

