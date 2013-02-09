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Dünya

Yunanistan, Atina'ya kendi imkânlarıyla cami yapacak

Konstantinos Çiaras, Atina'da Müslümanlar için yapılması planlanan ibadet yeri konusunda Türkiye ile yapılan herhangi bir anlaşma bulunmadığını söyledi

09 Şubat 2013 12:36

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yapılacak caminin masraflarını karşılama önerisine Yunanistan'dan olumsuz cevap geldi. Atina'ya inşa edilecek camiyi Yunan devleti kendi kaynaklarıyla yapacak.
 
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Çiaras, Atina'da Müslümanlar için yapılması planlanan ibadet yeri konusunda Türkiye ile yapılan herhangi bir anlaşma bulunmadığını söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Çiaras, "Atina'ya inşa edilecek olan camiyi Yunan devleti kendi kaynaklarıyla yapacak" dedi.

Aşırı sağcı ''Altın Şafak'' partisi milletvekillerinin Atina'da cami konusuyla ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Çiaras, bu konunun Türk-Yunan ilişkilerinin gündeminde bulunmadığını belirtti.

Parlamentodaki konuşmasında, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın, Doha'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin, farklı ülkelerin devlet adamlarının aynı ortamda bulunduklarında yaptıkları alışılmış bir görüşme olduğunu ifade eden Çiaras, iki başbakanın görüşmesinde hiçbir konuda anlaşma imzalanmadığını kaydetti.

Atina'da cami konusunun Türk-Yunan ilişkilerinin gündeminde bulunmadığını vurgulayan Çiaras, ''Bu açıktır ve Türk tarafına, tabi, son yıllarda her yerdeki Müslümanların haklarının koruyucusu olarak izlediği politika çerçevesinde bu konuyu gündeme getirmeye çalıştığı her seferinde kendisine açıkça belirtilmiştir'' dedi.

Çiaras başka Müslüman ülkelerden de teklifler geldiğini ancak Yunan devletinin bunu kendi imkanlarıyla yapacağını ifade etti.

Yasal ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Çiaras, Atina'nın Müslümanlar için merkezi bir ibadet yeri bulunmayan yegane Avrupa başkenti olduğuna da dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Çiaras bu durumun ülkenin eleştiriyle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu belirtti.

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