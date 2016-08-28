Yunanistan alacaklılarından borç affı talep etti



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras yeniden, ülkesinin borç stokunun azaltılmasını ve Almanya tarafından dikte edildiğini belirttiği tasarruf politikasının gevşetilmesini talep etti. Tsipras Atina'da yayımlanan ‘Realnews' adlı Pazar gazetesine verdiği demeçte, Avrupa'nın güneyinde işsizlik rekor düzeye çıkmışken Berlin'in bir çeşit Avrupa tasarruf kasası gibi davranıp bütçesinin aşırı fazla vermesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Böyle devam ettiği takdirde Avrupa'daki seçim ve halkoylamalarında tatsız sonuçlar alınacağını belirten Yunanistan Başbakanı Tsipras, tasarruf baskısının Avrupa Birliği'ni dağılmanın eşiğine getireceğini söyledi. Tsipras işsizlikle mücadele için kuzey ülkelerinin güneydeki ortaklarına mali yardım yapması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan tazminat talebinden vazgeçmiyor

Aleksis Tsipras Almanya'ya olan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tazminat taleplerinden vazgeçemeyeceklerini de dile getirdi. “Bu ülkemizin şeref meselesidir” diyen Başbakan Tsipras, Yunanistan'ın taleplerinden vazgeçmediğini vurguladı. Yunanistan Almanya'dan 269 ila 332 milyar Euro savaş tazminatı talep etmişti. Bu rakam savaş suçları ve savaş tahribatı ile Yunanistan'dan savaş sırasında zorla alınan borç tahvilini kapsıyor. Almanya Hükümeti ise tazminat taleplerinin hukuken geçerli olmadığını savunuyor.

Son anketlere göre Tsipras liderliğindeki Syriza partisi muhafazakâr Yeni Demokrasi partisinin sekiz puan ferisine düşmüş bulunuyor. Sonbaharda Yunanistan alacaklıları tarafından yeniden denetlenecek.