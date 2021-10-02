Yunanistan: Afganistan'dan "kontrolsüz" göçmen akışına izin vermeyeceğiz, 2015 tekrarlanmayacak

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Yunanistan, radikal İslamcı Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da durumun kötüleşmeye devam etmesinin ardından "2015 göçmen krizindeki durumun yaşanmasına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

Türkiye yakınlarındaki bir adaya kurulan yeni bir sığınmacı kampını ziyaret ettikten sonra başkent Atina'ya dönüş uçağında gazetecilere konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "2015'te gördüklerimiz gibi kontrolsüz göçmen akınını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Miçotakis, göçmenlerin bölgede kalmasını sağlamak için Avrupa'nın işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan perşembe günü 26 Afgan kadın avukat ve yargıç ile ailelerini sığınmacı olarak kabul etti. Miçotakis, bu durumu bir "istisna" diye nitelendirdi.

Miçotakis, "Kaçakçılara ve onların müşterilerine Ege Denizi'ni geçmeye çalışan tehlikeli bir yolculuk yapmanın para israfı olacağı mesajını vermeyi başardık" diye konuştu.

Yunanistan, kısa süre önce Türkiye sınırına 40 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa etti.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği 15 Ağustos tarihinden bu yana Afganistan'da ekonomik kriz yaşanıyor. Uluslararası Kızıl Haç, birkaç hafta içinde ülkede yaygın olarak açlık yaşanabileceğini açıklamıştı.