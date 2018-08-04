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Yunanistan Adalet Bakanı, Turgut Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan Yüksek Mahkemesi haziran ayında Turgut Kaya'nın iadesini kararlaştırmıştı

04 Ağustos 2018 19:44

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, haziran ayında Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan 'aranan teröristler listesi'nde yer alan Turgut Kaya'nın  iadesine red kararı verdiği bildirildi.

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi olduğu belirtilen 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu. Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

 

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