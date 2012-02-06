Yunanistan acı reçeteyi kabul edecek mi?

T24 - Yunanistan'a yönelik görüşmeler bir türlü sonuca ulaşmadı. Troyka Yunanistan'ın acı reçeteyi kabul etmesini bekliyor.





AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan troyka, Yunanistan'ın acı reçeteyi kabul etmesini bekliyor.



Troyka, Yunanistan'ın ikinci yardım paketi karşılığında yeni kemer sıkma önlemleri almasını ve geç kalmış reformları gerçekleştireceğine dair söz vermesini istedi.



Troykanın talep ettikleri arasında, asgari ücretin yüzde 20 düşürülmesi, özel sektörde iki maaş ikramiye uygulamasının kaldırılması, 2012'de 15 bin, 2015 yılına kadar da 150 bin devlet memurunun işten çıkarılması ve özelleştirmenin hızlandırılması var.



Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos, hafta sonu siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek onları troykanın istediklerini kabul etmeye ikna etmeye çalıştı. Papademos liderleri bazı konularda ikna etse de, bazı konularda uzlaşı sağlanamadı.



Uzlaşı sağlanan konular arasında, 2012'de kamu harcamalarını milli gelirin yüzde 1.5'i kadar kısılması, işgücü ve diğer maliyetlerin kısılmasıyla rekabet gücünün artırılması ve bankaların yeniden sermayelendirilmesi var.

Paket 145 milyar Euro olabilir



Bu arada geçen cuma, Euro Bölgesi kaynakları, Yunanistan'a sağlanacak ikinci yardım paketinin büyüklüğünün 130 milyar Euro yerine 145 milyar Euro olabileceğini söyledi. Kaynaklara göre, ek 15 milyar Euro'nun, tahvil takasının ardından zayıf duruma düşen Yunan bankalarına sermaye desteği sağlamak için kullanılacak.



Mart'ta 14.5 milyar Euro itfası bulunan Yunanistan, ikinci yardımı alamazsa temerrüt riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yine greve çıkıyorlar



Yunanistan'da sendikalar yine greve hazırlanıyor. Ülkenin en büyük işçi sendikalarından ikisi, yarın 24 saatlik greve gitmeyi planladıklarını açıkladı. Kreditör ülkelerin talep ettiği yeni önlemlere karşı çıkan sendika temsilcileri, "Gösterdiğimiz onca fedakarlığa rağmen hala daha fazlasını istiyorlar" diyerek reform taleplerine tepki gösterdi.