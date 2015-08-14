Yunanistan 85 milyar Euro'luk kurtarma paketini onayladı

Yunan parlamentosunda bu sabah yapılan oylamada yeni kurtarma paketine dair yasa kabul edildi. 85 milyar Euro'luk kurtarma paketi vergi zammı ve harcamalarda kısıtlamalar gibi önlemler öngörüyor. Yunan milletvekilleri dün gece boyunca oylanacak yeni kurtarma paketi teklifini görüşmüş, zaman zaman tansiyon yükselmişti. . Sert tartışmaların gündeme geldiği oturumdan sonra yapılan oylamada SYRIZA, Yeni Demokrasi, PASOK ve Potami partileri evet oyu verdi. SYRIZA içindeki sol muhalefet platformu, Yunanistan Komünist Partisi(KKE) ve faşist Altın Şafak hayır oyu verdi. Yunanistan'ın 20 Ağustos'ta Avrupa Merkez Bankası'na 3.2 milyar euro ödeme yapması gerekiyor.

222 evet, 64 hayır

Seyit Aldoğan'ın Evrensel'de yer alan haberine göre, oylama sonucu, Evet 222, Hayır 64, Çekimser 11 şeklinde oldu. SYRIZA içinden 32 milletvekili hayır oyu verdi. Yasa muhalefet partilerinin evet oyu vermesiyle meclisten geçti. Evet oylarının 116’sı SYRIZA’ya ve 106’sı Yeni Demokrasi, PASOK ve Potami partilerine ait.

Meclis oturumu sırasında Yeni Demokrasi, Potami ve PASOK başkanları, SYRIZA’ya hükümet politikalarından dolayı sert eleştiriler yöneltti ve ülkenin çıkarları ve sorumlulukları gereği evet oyu vereceklerini belirtti. Yeni Demokrasi Başkanı Evangelos Meymarakis evet oyu vermelerinin SYRIZA’ya tüm süreç boyunca açık çek verdikleri anlamına gelmediğini söyleyerek “ya sorunları çözün ya da seçimlere gidin” dedi.

Sol muhalefetten sert eleştiriler

SYRIZA içindeki sol muhalefet lideri Panayotis Lafazanis ise yaptığı konuşmada “Hükümete acıyayım mı üzüleyim mi bilmiyorum” diyerek sert eleştiriler yöneltti. Lafazanis “Bu ülkede demokrasi yoktur avro bölgesi diktatörlüğü vardır. Troyka anlaşması anayasayı ve meclisi paçavraya çevirmektedir. Yunanistan’da tek alternatif Troyka politikaları değildir. Bu politikalara dur diyecek güçler de var” dedi.

Meclis Başkanı olan SYRIZA Milletvekili Zoi Konstantopoulos ise bugünden sonra Çipras’ı desteklemeyeceğini söyleyerek halkı yoksulluk ve işsizliğe mahkum edecek olan Troyka anlaşmasına hayır oyu verilmesini istedi. Konstantopoulos, Çipras hükümetinin Troyka anlaşmasıyla ülkenin anahtarlarını Troyka’ya teslim ettiğini sözlerine ekleyerek halktan ve taleplerinden yana tutum almaya devam edeceğini söyledi. Konstantopoulos ayrıca SYRIZA yönetimini parti içindeki muhalif güçleri tasfiye etmekle suçladı.

Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis de 'Hayır' oyu kullananlar arasındaydı.

Çipras: Anlaşma tek alternatif

En son konuşmayı yapan Başbakan Çipras ise kendilerine “Avrolu bir Troyka anlaşması mı yoksa eski ulusal para birimi Drahmi’li bir troyka anlaşması mı" ikilemi dayatıldığını söyledi. Çipras Yunan halkının kendilerine Avrodan çıkılması için oy vermediğini söyleyerek anlaşmayı tek alternatif olarak değerlendirdi.

Erken seçim kapıda

Bu arada oylamadan hemen sonra yapılan yorumlarda Çipras hükümetinin 20 ağustostan sonra meclisten güven oyu isteyeceği üzerinde duruldu ve güven oylamasının kaçınılmaz olduğu yorumları yapıldı. Çipras’ın, sol muhalefet platformunun açık tutumla ortaya çıkmasından sonra azınlık hükümeti konumuna düştüğü ve erken seçimden kaçamayacağı da söyleniyor.

Syriza içinde çatlak

Sol muhalefet platformu ise meclis oturumundan önce yaptığı açıklamalarla artık SYRIZA ve hükümetle aynı platform üzerinde hareket etmenin olanaksız olduğunu açıkladı. Sol platform Troyka karşıtı tüm güçlere "yeni bir politik alternatif oluşturma" çağrısında bulundu. Çağrıda direnişlerin örgütlenmesi ve mücadele komitelerinin kurulması önerildi. Bu açıklamadan sonra SYRIZA merkezi de sol muhalefetin artık parti içinde kalamayacağını, bunun sol muhalefet tarafından da anlaşıldığını duyurdu.

Bu gelişme hükümetin çoğunluğu kaybettiği anlamına geliyor.