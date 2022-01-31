Yunanistan, 31 Mart'a kadar aşılanmayan sağlık çalışanlarını işten çıkaracak

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Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris, henüz Koronavirüs aşısı olmayan sağlık çalışanlarının 31 Mart itibariyle aşılanmadıkları takdirde işten çıkarılacaklarını söyledi.

Skai TV'ye konuşan Plevris, 7 Şubat itibariyle insanların Yunanistan'da "tam aşılı" sayılmaları için hatırlatıcı dozu olmuş olmaları da gerekeceğini ifade etti.

Yunanistan'da bazı sağlık çalışanları, kendilerine aşı zorunluluğu getirilmesine karşı protestolar düzenlemişti.

Plevris, geri adım atmayarak, aşısız sağlık çalışanlarının 31 Mart itibariyle Yunanistan ulusal sağlık sisteminden çıkarılacağını dile getirdi.

Yunanistan pazartesi günü Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek amacıyla yürürlüğe sokulan bazı önlemleri sonlandırdı ve eğlence mekanlarında tekrar müzik çalınmasına izin vermeye başladı.