Yunanistan 30 adasını kiralama kararı aldı

Yunan Hükümeti'nin, ülkenin içerisinde bulunduğu mali krizin aşılmasına yönelik uzun vadeli kalkınma programı çerçevesinde Ege'de ve İyon Denizi'nde kamuya ait bazı ada ve adacıkları yatırımcılara açma kararı aldığı bildirildi.

Yabancı yatırımcılara 40-50 yıllık sürelerle kiralanması kararlaştırılan 10 grup halinde belirlenen adaların yüz ölçümlerinin 100 ila 3 bin 100 dönüm arasında değiştiği ve İyon Denizi, Kiklades Adaları, Mora Yarımadası'nın doğusunda yer alan Saronikos ve Argolikos körfezleri, Eğriboz (Eyvia) Körfezi ve Kuzey Ege bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Yunan medyasında çıkan haberlerde, milli güvenlikle ilgili kriterler, ulaşım kolaylığı ve ticari konumları göz önüne alınarak, uzmanlar tarafından hassasiyetle seçilen 30'un üzerinde adanın yabancı yatırımcıları Yunanistan'a yatırım yapmaya cezbederek ülkedeki atmosferi değiştirebileceği kaydedildi.

Haberlerde, uygulamanın gerçekleşebilmesi için Yunanistan'daki yasal çerçevenin değiştirilmesinin gerektiği belirtildi.

Yunanistan'da geçerli olan yasal müktesebat, bu amaçla kurulan Özelleştirme Komitesi'ne adacıkları değerlendirme olanağı tanımıyor.

Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, koalisyon hükümetinin programını parlamentoda açıkladığı konuşmasında, ülkenin kalkınmasında devlete ait mal varlıklarının değerlendirilmesi ve Ege Denizi'nde bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesinin hükümetin hedefleri arasında bulunduğunu belirtmişti. Samaras, devlete ait mal varlıklarının değerlendirilmeden durduğu yerde değer kaybettiğini belirterek, memur ve emeklilerin maaşlarında kesinti yapılmasının doğru olmadığını kaydetmişti.

Yunanistan'da, Ege'de ve İyon Denizi'nde 3 binden fazla ada ve adacık bulunuyor.

Yunan hükümeti, kısa bir süre önce Özelleştirme Komitesi'nin, ülkenin liman ve marinalarının özelleştirilmesine yeşil ışık yakmasının ardından çoğunluğu adalarda bulunan liman ve marinaları da özelleştirme kararı almıştı.

Yunanistan Maliye Bakanlığı, aralarında Zakintos, Katakolo ve Argostoli limanlarının yanı sıra Glifada marinasının da bulunduğu varlıkların özelleştirilmesi için ihale açma yetkisinin Varlık Geliştirme Fonu'na verildiğini açıklamıştı.

Hükümetin bu kararının Türk yatırımcıları da harekete geçirdiği bildirilmişti.

Koç Grubu gibi birçok Türk yatırım şirketinin Ege ve İyon denizindeki turistik adaların bazı limanlarını marinaya dönüştürmek için ilgili makamlara başvurdukları belirtilmişti.