Yunan taraftarlardan nefret pankartı

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 4. haftasında Atina'da oynanan Yunanistan-Bosna Hersek maçında bazı Yunan taraftarlar, üzerinde Sırpların Boşnaklara yönelik nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" (Noz, zica, Srebrenica) yazılı pankart açtı.

Son dakikaya kadar Bosna Hersek'in 1-0 önde olduğu ancak uzatma dakikalarında Georgios Tzavellas'ın kaydettiği golle 1-1 sona eren maç, baştan sona gergin geçti.

Yunan taraftarların aynı zamanda, Bosna Herseklileri tahrik etmek için maçta Sırbistan bayrağı ve Çetnik amblemleri açtıkları görüldü.

Maçın ardından tribünde açılan pankartı yorumlayan Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, Yunanistan'a gelme amaçlarının futbol olduğunu belirterek, "Tribünlerde yaşananların, Yunan halkıyla bir alakası olmadığını umuyorum. Gördüklerimiz çok üzücüydü." ifadesini kullandı.