T24 LogoT24 Logo
Spor

Yunan taraftarlardan nefret pankartı

Yunanistan-Bosna Hersek maçında, kale arkasında bir grup, Sırpların kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" yazılı pankart açtı

14 Kasım 2016 18:52

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinin 4. haftasında Atina'da oynanan Yunanistan-Bosna Hersek maçında bazı Yunan taraftarlar, üzerinde Sırpların Boşnaklara yönelik nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" (Noz, zica, Srebrenica) yazılı pankart açtı.

Son dakikaya kadar Bosna Hersek'in 1-0 önde olduğu ancak uzatma dakikalarında Georgios Tzavellas'ın kaydettiği golle 1-1 sona eren maç, baştan sona gergin geçti.

Yunan taraftarların aynı zamanda, Bosna Herseklileri tahrik etmek için maçta Sırbistan bayrağı ve Çetnik amblemleri açtıkları görüldü.

Maçın ardından tribünde açılan pankartı yorumlayan Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, Yunanistan'a gelme amaçlarının futbol olduğunu belirterek, "Tribünlerde yaşananların, Yunan halkıyla bir alakası olmadığını umuyorum. Gördüklerimiz çok üzücüydü." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

YunanistanBosna Herseknefret pankartı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24