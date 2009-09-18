Yunan taraftarlar çıldırdı!

Galatasaray'ın Panathinaikos karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet, Yunanlı taraftarları kızdırdı.









Yenilen gollerden savunmayı ve özellikle Hırvat kaleci Galinovic'i suçlayan taraftarlar, top bu oyuncuya geldiğinde ıslıklarıyla protesto ettiler.

Galatasaray'ın attığı 3. golden sonra bazı taraftarların stadı terk etmeye başladığı gözlenirken, çok sayıda taraftar da maç bitmeden stattan ayrıldı.

Yardımcısını yendi

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Barcelona'da görev yaptığı dönemdeki yardımcısı Panathinaikos Teknik Direktörü Henk Ten Cate'yi mağlup etti.

Rijkaard'ın ekibi Galatasaray, Cate'nin başında bulunduğu Panathinaikos'u deplasmanda olmasına rağmen rahat yenmeyi başardı.

Galatasaray'ın yendiği Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 3'te 3 galibiyeti bulunuyordu.

Galatasaray'ın gol yağmuru sürüyor

Bu sezon oynadığı 12 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen ve sadece 2 beraberlik alan, sarı-kırmızılılar gol olup yağmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 ile geçen Galatasaray, Panathinaikos'u da 3-1'luk skorla yenmeyi başardı. Cim bom, 12 maçta fileleri 38 kez (Maç başına ortalama 3,16) havalandırmayı başardı.