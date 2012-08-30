Yunan ordusu kemerleri sıkacak



Yunanistan Başbakanı Samaras, tasarruf önlemleri çerçevesinde bütçeyi tutturabilmek için savunma harcamalarında kesinti yapılacağını söyledi

İflasın eşiğinde olan ve avrodan çıkıp çıkmayacağı tartışılan Yunanistan, Avro Bölgesi’nde yer alan diğer tüm ülkelerden daha fazla ve katı tasarruf önlemleri uyguluyor. Uluslararası kaynakların kendilerine hedef koydukları bütçeyi tutturmak için önlemeleri de gittikçe sıkılaştırıyor. Bütçeyi en çok sarsan harcamalardan biri olan savunma giderleri krizin başladığı ilk günlerden bu yana en büyük tartışma konularından oldu. Şimdiye kadar alınan tedbirlerin dışında tutulan savunma giderleri sonunda AB’nin de beklentilerini karşılayacak şekilde tasarruf planı içine alınıyor. Yunanistan şu ana kadar bütçesinden, ABD’den ve NATO üyesi olan tüm ülkelerden daha fazla bir payı savunma giderlerine harcıyordu.

Almanya’da yayınlanan Handelsblatt gazetesinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Lüksemburg Başbakanı Juncker’e ülkenin savunma harcamalarında büyük kesinti planladığını söyledi. AB kaynakları, Samaras’ın Juncker ve diğer üst düzey yetkililer ile yaptığı görüşmelerde Yunan hükümetine yeniden güvenilmesi konusunda başarılı olduğu ifade ettiler. Diplomatlar, Samaras’ın bir reformcuya dönüşmesinin muhteşem olduğunu vurguladılar.

Doktorlar devletle ilişkiyi kesti

Yunanistan’da Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu’nda (EOPYY) görevli doktorlar da devlet ile olan işbirliğini durdurma kararı aldı. Doktorları Birliği’nden yapılan açıklamada, 2012 yılının sekizinci ayı itibariyle devletin EOPYY’li doktorlara olan borcunun 1.5 milyar avroya ulaştığı belirtilerek, doktorların 3 eylülden itibaren sigortalı hastalara ücretsiz bakmama kararı aldığı belirtildi. Devlet ile olan borç krizi nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sosyal sigorta kurumlarına veresiye ilaç vermeyi durduran eczacılar ise 1 eylülden itibaren devlet ile olan işbirliğini tamamen kesecek.

Diğer yandan Yunanistan Kalkınma Bakanı Costis Hatzirdakis, ikinci bir altyapı girişimi dalgasının bir ay içinde açıklayacak. (Taraf)