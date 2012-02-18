Yunan olimpiyat müzesi soyuldu, bakan istifa etti

T24 - Ekonomik kriz içinde kıvranan Yunanistan’ın dünya çapındaki imajında çok önemli bir yer tutan eski Yunan medeniyeti hırsız ve soyguncuların insafına kaldı.

Yorgo Kırbaki'nin Hürriyet'teki haberine göre; ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) Yarımadası’nın Olimpia kasabasında, eski Olimpiyatlar ile ilgili tarihi kazılarda bulunan 436 parçanın sergilendiği müze soyuldu.

07.30’da müzeye giren iki soyguncu silah tehdidiyle görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra paha biçilmez heykelcikler, eski paralar ve çok sayıda mücevher çalıp kaçtılar.

İlk belirlemelere göre, müzeden 60-65 tarihî eser çalındı.

Soygun üzerine Kültür Bakanı Pavlos Gerulanos istifasını Başbakan Lukas Papadimos’a sundu.