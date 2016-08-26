Yunan medyası: 7 Türk daha sığınma talebinde bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yedi Türk'ün daha Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğu açıklandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü, 4 kişilik bir ailenin Dedeağaç’a, 3 iş adamının da Rodos Adasına kaçarak iltica talebinde bulunduğunu doğruladı.

Yunan medyası, Dedeağaç’a sığınanların profesör bir çift ile 2 çocuğundan oluşan 4 kişilik bir ailenin Yunanistan’ın kuzey sınırından giriş yaptığını yazan gazete, ailenin Meriç nehrini bir botla geçmiş olabileceklerini aktardı.

Habertürk'ün haberine göre, Rodos’a sığınan 3 kişin ise iş adamı olduğu aktarılırken iş adamlarının ülkeye nasıl giriş yaptığının araştırıldığı belirtildi.

7 kişinin, sığınma talebinin ele alınmasından önce ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Yunan Hükümet Sözcüsü, haberi doğrulayarak 7 kişinin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığını duyurdu.