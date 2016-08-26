T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan medyası: 7 Türk daha sığınma talebinde bulundu

Yunan Hükümet Sözcüsü, 4 kişilik bir ailenin Dedeağaç’a, 3 iş adamının da Rodos Adası'na kaçarak iltica talebinde bulunduğunu doğruladı

26 Ağustos 2016 14:42

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yedi Türk'ün daha Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğu açıklandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü, 4 kişilik bir ailenin Dedeağaç’a, 3 iş adamının da Rodos Adasına kaçarak iltica talebinde bulunduğunu doğruladı. 

Yunan medyası, Dedeağaç’a sığınanların profesör bir çift ile 2 çocuğundan oluşan 4 kişilik bir ailenin Yunanistan’ın kuzey sınırından giriş yaptığını yazan gazete, ailenin Meriç nehrini bir botla geçmiş olabileceklerini aktardı.

Habertürk'ün haberine göre, Rodos’a sığınan 3 kişin ise iş adamı olduğu aktarılırken iş adamlarının ülkeye nasıl giriş yaptığının araştırıldığı belirtildi.

7 kişinin, sığınma talebinin ele alınmasından önce ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Yunan Hükümet Sözcüsü, haberi doğrulayarak 7 kişinin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığını duyurdu.

ETİKETLER

YunanistanRodos7 Türkilticasığınma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24