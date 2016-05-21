Yunan mahkemesi Türkiye'yi "güvensiz üçüncü ülke" olarak tanımladı!

Yunanistan'da bir temyiz mahkemesi Midilli Adası'ndaki Suriyeli mültecinin reddedilen sığınma başvurusunu “daha yakından incelenmesi gerektiğine” hükmetti.

Kathimerini’nin haberine göre; Midilli Adası’ndaki Hakimler Komitesi, Suriyeli mültecinin reddedilen sığınma başvurusunu geri çevirdi. Mahkeme gerekçe olarak, Türkiye’yi “güvensiz üçüncü ülke” olarak tanımladı ve sığınma başvurusunun daha yakından incelenmesini istedi. Bu kararın emsal olması durumunda AB-Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasın krize girebileceği belirtildi.

Guardian’ın haberine göre de komite verdiği kararın sonuç kısmında, “Suriye vatandaşı olarak, Türkiye tarafından sunulan geçici korumanın başvuru sahibine, Cenevre sözleşmesine göre gerekli olan eşdeğer hakları sunmadığına karar verildi" ifadeleri yer aldı.