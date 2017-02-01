Yunan mahkemesi, firari 8 askerin tahliye talebini reddetti

Yunanistan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin tahhliye talebini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tahliye kararının ardından firari askerler Yabancılar Polisi'nin 90 gün daha gözaltında kalmaları yönündeki kararına itiraz etti. Yunan mahkemesi bugün, darbecilerin tahliye talebini reddetti.

Ne olmuştu?

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" dedi.