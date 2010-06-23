Yunan liman işçileri grevde

T24- Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'deki işçiler hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto amacıyla greve gitti.



Yunan adalarına feribot seferlerinin iptal edilmesiyle çok sayıda turist limanda mahsur kaldı.Liman işçileri iskelenin önünde etten duvar oluşturarak turistlerin feribotlara binişini engelledi.



Hükümet ise seyahat planları iptal olan turistlere tazminat ödeneceğini açıkladı.



Öte yandan demiryolu işçileri ve devlet televizyonu çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.



Çalışanların protesto ettiği istihdam ve emeklilik konusundaki düzenlemeler, Avrupa Birliği ve IMF'nin 110 milyar euro tutarındaki ortak kurtarma paketinin ön şartı niteliğindeydi.



Yardım karşılığında emeklilik maaşlarının azaltılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, asgari ücretin düşürülmesi ve işçi çıkarmanın kolaylaştırılması talep edilmişti.



Tüm bu düzenlemeleri bir kararname ile yürürlüğe koymayı planlayan hükümet, kamuoyundan gelen tepki üzerine yasa çıkarma yoluna gitti.



Şimdiye kadar birçok kez greve giden çalışanlar, ülkedeki havaalanları, demiryolları ve otoyolların durma noktasına gelmesine neden oldu.



Bu protesto ve grevler, Yunanistan'ın kemer sıkma politikalarını uygulama kabiliyetinin sorgulanmasına neden olmuş, ülkenin borçlanma maliyetleri artmıştı.