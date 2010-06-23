T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan liman işçileri grevde

Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'deki işçiler hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto amacıyla greve gitti.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan'ın en büyük limanı Pire'deki işçiler hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto amacıyla greve gitti.

Yunan adalarına feribot seferlerinin iptal edilmesiyle çok sayıda turist limanda mahsur kaldı.Liman işçileri iskelenin önünde etten duvar oluşturarak turistlerin feribotlara binişini engelledi.


Hükümet ise seyahat planları iptal olan turistlere tazminat ödeneceğini açıkladı.


Öte yandan demiryolu işçileri ve devlet televizyonu çalışanları da bir günlüğüne iş bıraktı.


Çalışanların protesto ettiği istihdam ve emeklilik konusundaki düzenlemeler, Avrupa Birliği ve IMF'nin 110 milyar euro tutarındaki ortak kurtarma paketinin ön şartı niteliğindeydi.


Yardım karşılığında emeklilik maaşlarının azaltılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, asgari ücretin düşürülmesi ve işçi çıkarmanın kolaylaştırılması talep edilmişti.


Tüm bu düzenlemeleri bir kararname ile yürürlüğe koymayı planlayan hükümet, kamuoyundan gelen tepki üzerine yasa çıkarma yoluna gitti.


Şimdiye kadar birçok kez greve giden çalışanlar, ülkedeki havaalanları, demiryolları ve otoyolların durma noktasına gelmesine neden oldu.


Bu protesto ve grevler, Yunanistan'ın kemer sıkma politikalarını uygulama kabiliyetinin sorgulanmasına neden olmuş, ülkenin borçlanma maliyetleri artmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24