Yunan hükümeti kurtuluşu yeni kabinede arıyor

T24- Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı muhalefet artarken Başbakan Yorgo Papandreu'nun oluşturacağı yeni kabineyi bugün açıklaması bekleniyor.











Başkent Atina'da gün boyu süren gerilimin ardından dün akşam televizyonundan halka seslenen Başbakan Papandreu göreve devam edeceğini söyledi. AB ve IMF'nin şart koştuğu kemer sıkma politikalarına destek arayan Başbakan yeni kabineyi parlementoda güven oyuna sunacağını belirtti.

Konuşmasında "bugün görev günüdür" diyen Yunanistan Başbakanı, meclisteki PASOK grubu ve Yunan halkını bu yolda beraber yürümeye davet etti.

2009'da iktidara gelen Papandreu kabinedeki değişikliğin ne derece kapsamlı olacağına ilişkin bir sinyal vermedi. Ancak Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinu'nun görevden alınacak isimler arasında olabileceği öne sürülüyor. Bu görev için adı geçenlerini başında daha önce Avrupa Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı yapmış olan Lukas Papademos geliyor.

Tartışmalı kemer sıkma politikaları nedeniyle iktidar partisi PASOK içinde kopan tartışmanın hizipleşmeye dönüşmesinden endişe ediliyor.

Bir milletvekili istifa ederken, bir diğeri yeni kesinti ve özelleştirmeler içeren pakete karşı oy kullanacağını açıkladı, parti içinde tereddütlü başka üyeler de olduğu düşünülüyor.

Önlemler, 2012 ile 2015 yılları arasında 28 milyar euro (40 milyar dolar) kesinti öngörüyor.





Protestocularla polis karşı karşıya





Parlamentonun AB ve IMF'nin kurtarma paketi karşılığı şart koştuğu kemer sıkma önlemlerini görüşmesini engellemeye çalışan eylemciler polisin müdahalesi ile karşılaştı.

Polis parlamentonun çevresini barikatlarla çevreledi ve eylemcilere karşı gözyaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular ise polise taş ve yoğurt atarak karşılık verdi.



Genel greve giden çalışanlar, milletvekillerinin binaya girmesini önlemek istiyordu.

Sabah saatlerinde parlamento önündeki Sindagma (Anayasa) Meydanı'nda toplanmaya başlanan eylemcilerin sayısı öğle saatlerinde 20 bini buldu.

Protestocular milletvekillerine hakaretler yağdırdı, hep birlikte kaba el hareketleri yaptı.

Mitingi izleyen çatışmalar ise başkentte son bir yılda yaşananların en şiddetlisiydi.



Onlarca gösterici zaten iki haftayı aşkın zamandır parlamento önündeki meydanda kamp kurmuş durumda. Eylemciler gece gündüz davullar çalarak sloganlarını, taleplerini milletvekillerine duyurmaya çalışıyor. Dün Selanik'te de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.





Memurlar: Fedakarlık hep bizden isteniyor





Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev nedeniyle hastaneler sadece acil vakalara bakarken, kara, deniz ve havayolu ile ulaşım sekteye uğradı.

Tren seferleri yapılmazken, liman çalışanlarının da grevde yer almasıyla gemi seferleri durdu.

Ülkedeki beş milyon sendikalı çalışanın yarısının katıldığı grev nedeniyle devlet dairelerinde de hizmetler aksıyor.

Gazetecilerin de greve destek vermesi nedeniyle televizyon ve radyo kanallarında haber bültenleri sustu, gazete bayilerinde raflar boş kaldı.

Memurları temsil eden ADEDY'nin Genel Sekreteri İlias İliopulos, "Sürekli bizden daha fazla fedakarlık istiyorlar. Şimdi bir kez daha elimizde avucumuzda kalan az miktardaki maaş ve ikramiyelerimizden kesmek istiyorlar" dedi.

Bu ülkede bu yıl düzenlenen üçüncü genel grev. Önlemler aleyhindeki protestolar ise hemen hemen hiç dinmiyor.





Vergi, kesinti, özelleştirme





Hükümetin 2012-2015 dönemini kapsayan ek önlem paketi 28 milyar euro tutarında kesintiler yapılmasını öngörüyor. Ayrıca önümüzdeki dört yıl için 50 milyar euro'luk bir özelleştirme programı hazırlandı.



Gerekli adımlar atılmazsa ülke ABD ve IMF'nin oluşturduğu 110 milyar euro'luk ek yardım paketinden yararlanamayacak.

Yunanistan ekonomisinin itibarına son darbe ise Standard&Poor's kredi derecelendirme kuruluşundan geldi. Kuruluş hafta başında Yunanistan'ın notunu üç kademe birden düşürerek ülkeyi en alt basamağa yerleştirdi.



Ancak ekonomi için öngörülen önlemler hükümet saflarında tartışma yaratıyor. Bazı iktidar milletvekilleri son paketin aleyhinde tavır aldı.

Papandreu'nun Sosyalist Partisi PASOK, 300 sandalyeli parlamentoda beş sandalyelik bir çoğunluğa sahip.



Sosyalistler iktidara geldiklerinde ülkenin yıllardır gerçek borçlanma ve bütçe açığı rakamlarını gizlediği ortaya çıkmıştı.

Ancak önlemler Sosyalistlere desteği baltaladı. Hafta sonunda düzenlenen bir anket, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi'yi Sosyalist PASOK'un dört puan önünde gösterdi.

Ülkede bir sonraki genel seçim 2013 Ekim'inde yapılacak. Ancak PASOK'a yönelen baskılar bazı çevrelerde erken genel seçimin olasılığının tartışılmasına yol açtı.

Bazı basın kuruluşları, planın onay alamaması halinde 24 Temmuz'da erken seçime gidilebileceğini öne sürüyor.