Yunan hükümeti ikna turunda



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Avrupa turu kapsamında bugün Brüksel’i ziyaret etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Parlamento Başkanı Martin Schulz ile bir araya gelen Tsipras, görüşmelerin ardından uzlaşmacı bir tutum sergiledi.

Tsipras, “Ortak geleceğimiz konusunda, tarafların tümünün kabul edebileceği bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda iyimserim. Avrupa Birliği'nin tarihinin fikir ayrılıkları tarihi olduğunu biliyorum. Fakat sonunda hep uzlaşma kazanmıştır” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise görüşmeden sonraki açıklamasında, 19 üyeli Euro Bölgesi'nin Yunanistan ile görüşmelerinin ‘zor' geçeceğini söyledi. Tusk, söz konusu görüşmeler için Yunanistan'ın ‘işbirliği ve diyaloğun yanı sıra kararlı bir şekilde çaba göstermeye' hazır olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti.

Varufakis: Geldiği gibi gitmez

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi ile bir araya geldi. Varufakis, görüşmeden sonraki açıklamasında, “Sayın Draghi'ye hükümetimizin Yunanistan'da işlerin bugüne kadar geldiği gibi gitmeyeceği konusunda kararlı olduğunu ifade ettim” diye konuştu. Bakan, bunun Yunanistan'da ağır bir insani krize yol açmış olan AB programı için de geçerli olduğunu ifade etti.

Tsipras ile Varufakis, günlerdir Avrupa başkentlerinde Atina'nın uygulamak zorunda olduğu tasarruf programının gevşetilmesi amacıyla görüşmelerde bulunuyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Yunan Maliye Bakanı Varufakis yarın Berlin'e giderek, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile bir araya gelecek. Schaeuble'nin sözcüsü, Yunanistan'a yardımın sadece yardım programı çerçevesinde devam edebileceğini söyledi. Sözcü, Varufakis'in şubat ayından sonraki planının ne olduğunu açıklaması gerektiğini kaydetti.

Borçların silinmesi konusunda ısrarcı olunmayacağını açıklayan Yunan yetkililer, ilk hedefin borçların yapılandırılması olduğunu belirtmişti. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın vadesi dolan kredilerin vadesini uzatmaya istekli olmadığı öne sürülüyor.