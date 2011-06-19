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Dünya

YUNAN HALKININ YARISI REFORM PAKETİNİ İSTEMİYOR ATİNA (A.A)

19 Haziran 2011 01:54

-YUNAN HALKININ YARISI REFORM PAKETİNİ İSTEMİYOR ATİNA (A.A) - 18.06.2011 - Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, halkın yaklaşık yarısı borç sorunuyla karşı karşıya bulunan hükümetin, AB ve IMF'in yeni destek için şart koştuğu sert ekonomik önlemler paketini istemiyor ve erken seçim talep ediyor.  Başbakan Yorgo Papandreu'nun Cuma günü kabinede değişikliğe gitmesi öncesinde, 14-15 Haziran günlerinde ülke çapında yapılan ve yarın To Vima gazetesinde yer alacak olan kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, yüzde 47,5'luk  kesim, "parlamento hükümetin reform paketini reddetmeli ve erken seçime gidilmeli" görüşünü destekledi. İkinci kurtarma desteğini getirebilecek paketin parlamento tarafından onaylanmasını savunanlar ise üçte birlik kesim oldu ve oranı yüzde 34,8'de kaldı.   Kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 90'ı, ülkenin gidişatı konusunda iyimser olmadığını belirtti. Ancak ülkenin Avro bölgesinde kalmasına destek de yüzde 80'e ulaştı. 

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