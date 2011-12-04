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Dünya

Yunan halkının altınları Almanya'ya kaçırılıyor

Yunanistan'da, ekonomik kriz nedeniyle zorda kalan halkın rehincilere sattığı altın ve ziynet eşyalarının...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Yunanistan'da, ekonomik kriz nedeniyle zorda kalan halkın rehincilere sattığı altın ve ziynet eşyalarının eritilerek kalıplar halinde Almanya'ya kaçırıldığı bildirildi. 

Altınları eritip Almanya'ya kaçırıyorlarYunan medyası, ülkede ekonomik krizin patlak vermesiyle sayıları çığ gibi artan rehincilere maliye tarafından yapılan baskınlarda, yüzde 80'inin vergi kaçırdığı ve topladıkları altınları yasa dışı yollardan ülke dışına gönderdiğinin belirlendiğini duyurdu.

Yapılan incelemelerde, rehincilerin sadece bir defasında, kayıt dışı olarak halktan toplanan 135 kilogram altın ve 750 kilogram gümüşün kaçak olarak Almanya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen haberlerde, konuyla ilgili Alman makamlarının bilgilendirildiği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, son zamanda Yunanistan'da kurulan altın "offshore" şirketin altın kaçakçılığı yaptığının tespit edildiği belirtildi.



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