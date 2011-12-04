Yunan halkının altınları Almanya'ya kaçırılıyor

T24

Yunan medyası, ülkede ekonomik krizin patlak vermesiyle sayıları çığ gibi artan rehincilere maliye tarafından yapılan baskınlarda, yüzde 80'inin vergi kaçırdığı ve topladıkları altınları yasa dışı yollardan ülke dışına gönderdiğinin belirlendiğini duyurdu.Yapılan incelemelerde, rehincilerin sadece bir defasında, kayıt dışı olarak halktan toplanan 135 kilogram altın ve 750 kilogram gümüşün kaçak olarak Almanya'ya gönderildiğinin tespit edildiği belirtilen haberlerde, konuyla ilgili Alman makamlarının bilgilendirildiği ifade edildi.Haberlerde ayrıca, son zamanda Yunanistan'da kurulan altın "offshore" şirketin altın kaçakçılığı yaptığının tespit edildiği belirtildi.