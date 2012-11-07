Yunan halkı 48 saatlik genel greve başladı: Ya biz ya AB liderleri

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın, 16 Kasım'da nakit rezervinin tükeneceğini belirttiği ülkesinin AB ve IMF'den tahsis edilen kredinin 31,5 milyar avroluk yeni dilimini alabilmesi için bu akşam parlamentodan geçirmesi gereken 13,5 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerine tepkili onbinlerce kişi, parlamento binası önünde gösteri düzenledi. Parlamento önünde toplanan kalabalığın 'Ya biz ya AB liderleri' şeklinde slogan attıkları söylendi.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla dün başlatılan 48 saatlik genel grev çerçevesinde, kemer sıkma politikalarına tepki gösteren Yunanlar, hükümet ve kemer sıkma önlemleri aleyhinde slogan atarak ''Önlemleri onaylamayın'' çağrısında bulundu.

Yunan bayrakları açan Yunanistan Milli Marşı'nı seslendiren göstericilere, ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) milletvekilleri de katılarak, parlamento önüne hükümete hitaben, ''Ülkeyi mahvettiniz, şimdi hemen gidin'' yazılı pankart astı.

Parlamento önündeki barikatı aşmak isteyen göstericilere polis gaz bombalarıyla müdahale etti.

Göstericilerin arasından ayrılan, kendilerini, ''Anarşist'' olarak tanımlayan maskeli grupların parlamento ve bakanlıkları koruyan polislere taş ve molotofkokteylleriyle saldırması üzerine polis ses ve gaz bombaları kullandı. Maskeli gruplar etrafı ateşe verirken, polisin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına giden yolda barikatı aşmak isteyen göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanıldı.

Kemer sıkma önlemleri üzerinde milletvekillerinin tartışmaları sürerken, geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Meclis çalışanları da greve gitti

Parlamentoda bu akşam oylanacak kemer sıkma önlemlerini içeren 600 sayfalık torba yasa tasarısı ücret ve emekli maaşlarında kesintilerle yeni vergi artışlarını içeriyor. Emeklilik yaşının 65'ten 67'ye çıkarılmasının öngörüldüğü tasarıda kamuda işten çıkarmaları kolaylaştıran maddeler de bulunuyor.

Ülkede üç partili koalisyon hükümeti, 300 sandalyeli parlamentoda bazı milletvekillerinin istifası, önlemlere karşı olanların partilerinden ihraç edilmesinin ardından 176 milletvekiline sahip bulunuyor.

Ancak 16 milletvekiliyle hükümetin küçük ortağı olan Demokratik Sol Parti (DİMAR), işçi haklarını azaltan ve maaş kesintilerini içeren işgücü reformlarına karşı oldukları gerekçesiyle oylamada ''boş oy'' kullanacaklarını belirtmişti.

Bu arada, parlamentoda tasarı hakkında tartışmalar sürerken parlamento çalışanları da greve gitti.