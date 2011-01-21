Yunan Geleneksel Tatlısı: Baklava

T24 - Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı baklava, Londra'nın önde gelen alışveriş mağazalarında üzerinde Yunan bayrağı resmi bulunan kutularda "Yunan Geleneksel Tatlısı" olarak satılıyor.





Baklava'nın Türkiye'deki tescilini elinde bulunduran Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO), baklavayı Avrupa ülkelerinde de koruma altına almak üzere yaptığı uluslararası tescil başvurusu, AB Komisyonu tarafından kabul edilmişti.

Ancak başkent Londra'nın ünlü alışveriş mağazalarının vitrinlerini süsleyen baklava, üzerinde Yunan bayrağı resmi bulunan baklava kutularında 'Yunan Geleneksel Tatlısı' olarak ve 450 gramı 10 sterline (yaklaşık 25 TL) satılıyor.

Londra'nın ünlü Sofra restoranlarının sahibi Hüseyin Özer,'Yunan Geleneksel Tatlısı' olarak satılan baklavanın tadına baktı. Yunan baklavasının ambalajını çok beğenen ancak tadına baktığı baklavayı kuru ve tatsız bulan Özer, ağzındaki baklava dilimini midesine indirmeden çıkarıp çöpe attı.

Yunanlıları çok sevdiğini ve tam bir Yunan dostu olduğunu vurgulayan Özer, ancak baklava konusunda Yunanlıları desteklemediğini ve baklavanın Türk tatlısı olduğunu söyleyerek, "Yunanlı ve Rum kardeşlerimiz bana kızmasın ama baklava Türk geleneksel tatlısıdır. Belki güzel ambalaj yapabilirler ama güzel baklava yapmak oldukça zor. Biz yıllardır baklava yapıyoruz ve bunun ne kadar zor olduğunu iyi biliyoruz. Yunanlı dostlarımızın daha çok emek vermesi gerekiyor" dedi.

Kıbrıslı Rum Stavros da tadına baktığı Yunan baklavasını beğenmedi. Yunan baklavasının kuru ve tatsız olduğunu belirten Stavros, bol şerbetli Türk baklavasının oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

Stavros, “Yalan değil, Türk baklavası daha şerbetli ve daha lezzetli. Yunanların yaptığı baklavayı beğenmedim" dedi.



"Hayatım boyunca böyler bir şey duymadım"

Kıbrıslı Türk Emir Ali Mehmet, tıpkı diğerleri gibi Yunan baklavasını kuru ve tatsız bulduğunu belirtti.

Baklavanin yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olduğunu vurgulayan Mehmet, “Hayatımda hiç Yunan baklavası diye birşey duymadım. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk baklavasının 'Yunan Geleneksel Tatlısı' olarak satılması çok yanlıştır" dedi.



Klonlanmış baklava

Türk Gıda Merkezi (TFC) Croydon Müdürü Mehmet Ali, damak tadımız baklavanın Yunanlılar tarafından kopyalandığını ve Yunan baklavası diye vatandaşa yutturulduğunu söyledi.

Mehmet Ali, “Yunanlılar beni şaşırtmadı. Bunu herzaman yapıyorlar. Damak tadımız olan baklavayı kopyalamışlar ancak ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Yunan baklavası kupkuru ve tatsız. Baklava Türk mutfağının geleneksel tatlısıdır" dedi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, baklavanın tescil edildiğini hatırlatarak, “Güzel şeylere herkes sahip çıkar. Baklava bizimdir ve tarih boyunca da bizim oldu. Bu tescil de edilmiştir. Baklava Türk baklavasıdır ve Türk baklavası yenir" dedi.

Londra'nın tanınmış 'Marka ve Patent Hukuku' uzmanlarından Avukat Kadir Kurtuluş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa Topluluğu Marka ve Patent Hakları' müktesebatına göre, “baklava", “pizza", “yogurt" gibi genel ürün isimlerinin kullanımının tescille engellenmesi mümkün değildirö diye belirtti.

Baklavanın aynı isim altında 'Yunan Geleneksel Tatlısı' olarak İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinde satılmasına şaşırmadığını belirten Kurtuluş, “Burada ürünlerimize sağlanabilecek koruma yöntemi, coğrafi işaretlerin yani 'menşe' ya da 'mahreç' işaretli ürünlerin tescil ile korunması kapsamında mümkündür. Örneğin Gaziantep Baklavası yapımı aşamasındaki tüm teknik bilgiler ve içerikler belirtilerek tescil edilmiş bir üründür. Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak bu tescillerin, Paris Konferansı ve Madrid Protokolü çerçevesinde başvurularının yapılması suretiyle Avrupa Birliği ülkelerinde de tescili sağlanmış olacaktır. Ancak söz konusu “baklavaö gibi, bir tatlının genel isminin kullanımının engellenmesi mümkün değildirö dedi.

Türk ürünlerinin tescil ile korunmaya alınmasından ziyade, dünyada iyi tanıtılabilmesi ve dolayısıyla insanların örneğin yoğurt deyince akıllarına Türkiye'nin gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtuluş, “Eğer dünyadaki herkes nasilki pizza denilince İtalya'ya akla geliyorsa, yine aynı şekilde 'baklava' ya da 'yoğurt' denildiğinde akıllara Türkiye gelmeli. İşte bunun yoluda ürünlerimizin, Türk Patent Enstitüsü ve UluslarararasI Kurumlar nezdinde tescili ile korunmaya alınmasının yanında, çok iyi organize edilmiş tanıtım kampanyaları ile olabilir. Zira bu tanıtım yapılmış olsaydı zaten baklavanın Türk ürünü olduğunu bilen dünya milletleri Yunan baklavası satın almazdı, dolayısıyla böyle bir kargaşa da yaşanmazdı. Aynı şekilde Turkiye'deki turistik bölgelerde ve yabancı ülkelerdeki Türk Lokantalarında, Lahmacun'un “Turkish Pizza" olarak tanıtılması yine yapılan yanlışlardan biridir. Lahmacun, bir pizza turu değildir, dolayısıyla markalaşmak istiyorsak, isimlerimize ve ürünlerimize sahip çıkmamız gerekirö diye kaydetti.