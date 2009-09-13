Yunan gazetesi 'Mustafa' filmini dağıttı

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|Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesi, pazar sayısıyla
birlikte gazeteci-yazar Can Dündar'ın "Mustafa" adlı filminin DVD'sini promosyon
olarak okuyucularına dağıttı.
Yunanistan'ın
çok satan gazetelerinden Elefterotipiya, dağıtımını birinci sayfasından
duyurduğu DVD'nin kapağındaki tanıtım yazısında, "Parçalanmış Osmanlı
İmparatorluğu'nu Türkiye adını vererek batı tipi bir ülkeye dönüştüren, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm
biyografisi" ifadesini kullandı.
Tanıtım yazısında, "Çağdaş
tarihçilerin 20. yüzyılı derinden etkileyen en önemli şahsiyetler arasında
gösterdiği karizmatik lider" ve "Kemal, Türklerin atası anlamına gelen Atatürk
ismini halkından aldı" satırlarına da yer veren gazete, "Mustafa" adlı filmin
Atatürk'ü "korkuları ve zaaflarıyla insani yönden incelemeye çalıştığını,
bilinen kalıplardan uzakta olduğunu ve yaşamının önemli anlarını adım adım
izlediği" yorumunu da
yaptı.