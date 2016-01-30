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Dünya

Yunan futbolculardan mülteciler için oturma eylemi

Yunanistan uzun süredir göçmen akını konusunda üzerine düşeni yapmamakla eleştiriliyor

30 Ocak 2016 19:04

Yunanistan'ın AEL Larissa ile Acharnaikos takımları arasında oynanan karşılaşma çarpıcı bir eyleme sahne oldu. Futbolcular, başlama düdüğüyle birlikte Ege'de hayatını kaybeden mülteciler için sahada iki dakika oturma eylemi yaptı.

Hakemin başlama düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları, oldukları yere çökerek 2 dakika boyunca öylece kaldı. Eylemin ardından tekrar başlayan karşılşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Reuters'ın haberine göre, oturma eyleminden önce stadyum içinde yapılan anonsta, "AEL yönetimi, antrenörler ve oyuncular; AB ve Türkiye'nin acımasız ilgisizliği yüzünden her gün Ege'de ölmeye devam eden yüzlerce çocuğun anısına, maç başladıktan hemen sonra 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacak" denildi.

Anonsta, Ege'de işlendiği iddia edilen "çirkin suçlara karşı duyarsız kaldığı görülen tüm yetkililer" harekete geçmeye çağrıldı.

 

AB, Yunanistan'ı eleştirmişti

 

Yunanistan da uzun süredir göçmen akını konusunda üzerine düşeni yapmamakla eleştiriliyor. Hatta Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde hazırlanan değerlendirme raporu, Yunanistan’ın sınır kontrolü konusundaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihmal ettiğini ortaya koymuştu.

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