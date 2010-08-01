T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan ekonomisine Türk turist dopingi

Ege adalarını ziyaret eden çok sayıda Türk'ün darda bulunan Yunan ekonomisi için bir "nefes" oluşturduğu yorumu yapıldı.

01 Ağustos 2010 03:00

T24 - Yunanistan’ın içinde bulunduğu mali krizin getirdiği sonuçlar ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünü de olumsuz etkilerken, Ege adalarını ziyaret eden çok sayıda Türk'ün darda bulunan Yunan ekonomisi için bir "nefes" oluşturduğu yorumu yapıldı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, "eğlenceyi seven, cömert ve eli açık" olarak tanımlanan Türk turistlerin, "ekonomik çıkmaz içerisinde bulunan adalardaki yerel esnaf tarafından en iyi müşteri olarak görüldüğü ve kendilerine büyük bir istekle hizmet ettikleri" belirtildi.

To Vima gazetesi, "En İyi Turist Türkler" başlığıyla verdiği haberinde, Ege adalarını ziyaret eden ve sayıları her geçen artan Türklerin "güç beğendiklerini, ancak memnun kaldıklarında büyük hesaplar ödeyerek, bolca bahşiş bıraktıklarını ve tekrar geldiklerini" yazdı.

Sakız adasında (Hios) "Delfinya" restoranın sahibi Emiliya Çakiri, To Vima gazetesine verdiği demeçte, "Türk turistleri yakından tanıdığı için kendisini şanslı saydığını" belirterek, "Krizden etkilenmeyenlerin sadece Türkler olduğu görülüyor. Türkler, Yunanlı esnaf için gerçek bir şans. Siparişleri çok eli açık, bıraktıkları bahşişler ise daha çok. Onların varlığı, yerel ekonominin kalkınması için bir nefes" dedi.

Yunanistan’ı ziyaret eden Türklerin daha çok Ege adalarını tercih ettikleri ve Mikonos, Rodos, Girit, Santoroni, Midilli ve Sakız adasının Türk turistlerin en çok sevdikleri mekanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Bu arada, Yunanistan İstatistik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yunanistan’ı ziyaret eden Türklerin her yıl arttığı ve 1994 yılında 73 bin 388 olan ülkeyi ziyaret eden Türk turistlerin sayısının 2009 yılında 200 bin 348’e ulaştığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24