Yunan Dışişleri kaynakları: Türk turistleri istiyoruz, 'kapıda vize' uygulaması devam etmeli

Son dönemlerde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’nin komşu ülkelerle vize uygulamaları tekrar masaya yatırılmaya başlandı. Dün vizelerle ilgili olarak bir iyi bir kötü haber geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ‘kapıda vize’ uygulamasını artık kabul etmeyeceğini Yunanistan’a bildirdi. Yunan Dışişleri kaynakları ise Türk vatandaşlarına vizesiz geçişten yana olduklarını belirterek, "Biz Türk turistleri istiyoruz. ‘Kapıda vize’ uygulanmasının devam etmesi için AB Komisyonu nezdinde çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türk işadamlarına vize muafiyeti tanınması için olumlu mesajlar verdi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki ve Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Komisyon, Schengen bölgesi dışında 3’üncü ülke vatandaşlarının, Ege’deki Türk sahillerinden 7 Yunan adasına kısa süreli ziyaretlerini kolaylaştıran ve 2012’den beri her yıl yenilenen ‘kapıda vize’ uygulamasını artık kabul etmeyeceğini Atina’ya bildirdi. Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos, AB Komisyonu’nun pilot programın bu yıl uygulanmasını kabul etmediğini, bir mektupla Ege adalarının milletvekillerine bildirdi. Yunan Dışişleri’nin tüm çabalarına rağmen AB Komisyonu’nun ikna edilemediğini belirten Katrugalos, muhtemel sıkıntıların aşılması için Türkiye’deki Yunan konsolosluklarına personel takviyesi yapılacağını ve vize işlemlerinin kolaylaştırılacağını kaydetti.

İlk etapta iş adamları

Rusya’dan yapılan açıklamada ise mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin’in katılacağı "Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)" zirvesinde Türk işadamlarına yönelik kısmi vizesiz giriş kararı alınabileceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı 4’üncü Avrupa Dairesi Başkanı Aleksander Botsan, Türk vatandaşlarına uçak krizinden sonra uygulanmaya başlanan vizenin umumi pasaportlar için kaldırılmayacağını söyledi. Türkiye’de terör tehdidinin halen yüksek sevilerde bulunduğu vurgusu yapan Botsan, "Rusya ile Türkiye arasında terör ile mücadele konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmadığı için vizesiz geçişe dönüş şimdilik mümkün değil. Ancak Türk işadamlarına vize kolaylığı veya muafiyeti tanınması görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor” dedi.

"Biz vizelerin tamamen kalkmasını istiyoruz"

Yunan Dışişleri kaynakları ise Türk vatandaşlarına vizesiz geçişten yana olduklarını belirterek, "Biz Türk turistleri istiyoruz. ‘Kapıda vize’ uygulanmasının devam etmesi için AB Komisyonu nezdinde çabalarımızı sürdüreceğiz. Komisyon ile sürekli temas halindeyiz. Biz gerekli kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, vizenin tamamen kaldırılmasından yanayız" dedi.

Hangi adalar var?

İstanköy (Kos)

Sisam (Samos)

Midilli

Sömbeki (Simi)

Sakız (Hios)

Meis (Kastelorizo)

Rodos