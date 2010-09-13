Yunan basınından küstah benzetme

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası final karşılaşmasında ABD’ye karşı mücadele veren Türkiye’nin mağlup olması Yunan basını tarafından "Savaşçı Türkler’in kanatlarının kesildiği" şeklinde değerlendirildi.



Karşılaşma sonrasında her iki takımın da performansı ve alınan sonuç hakkında yorumlarda bulunan internet siteleri, ABD takımının ev sahibi Türkiye’yi mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda 4. kez "Tahta oturma" başarısına ulaştığını kaydettiler.



Gerek ABD gerekse Türk Milli Takımı’nın karşılaşmaya pek de iyi başlamadıkları ve kendi ritmlerini empoze etmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulunulan haberlerde, ABD takımının Türkiye’ye kıyasla daha iyi bir oyun çıkartmamasına rağmen üstünlük kurmayı bir şekilde başardığı belirtildi.



Türk ekibinin savaşçı ruhuna rağmen İlyasova’nın adeta hipnozdan kurtulamadığı, Arslan’ın ise kaydettiği sayılar ile takımına nefes aldırdığı yorumu da gündeme taşındı.



Her periyotta olduğu gibi son çeyreğe de ABD ekibinin güçlü girdiği ve farkı oldukça açmayı başardığı belirtilen haberlerde, skorun "savaşçı Türklerin kanatlarını kestiği", yer yer daha karşılaşma bitmeden mağlubiyeti kabullendiği izlenimi veren Türk takımının, son dakikalara kadar mücadele verse de sonuçtan kaçamadığı kaydedildi.



