Yunan basınında yenilginin yankıları...





Galatasaray'ın, UEFA Kupası 2. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 mağlup etmesini Yunan basını, "Olympiakos İstanbul'da uyudu" şeklinde verdi.



Yunan basın organları, maçın ardından şu başlıkları manşete taşıdı:



SPORT24: "Taş kesildiler...Olympiakos İstanbul'da uyudu...Kewell Pireus'luları uykuda yakaladı...Diogo'ya penaltı verilmedi"



ETHNOSPOR: "Siyah premier..Olympiakos için kötü bir başlangıç oldu..Artık Benfica ile maç "final" oldu. Penaltı ısrarında haklıydı"



İN.GR: "Olympiakos merkezden teslim oldu ve Galatasaray'a 1-0 yenildi"



ERT: "Olympiakos için kötü başlangıç ve yenilgi"



SKAİ TV: " Kötü başlangıç"



GOALDAY: "İstanbul trajedisi...Olympiakos 20 dakika futbol oynadı, sonra da hakim olan Galatasaray oyuncularının isteklerine teslim oldular"



ELEFTEROS TİPOS: "Kewell fark yaptı"



KATHİMERİNİ: "Olympiakos başaramadı"



GALATASARAY MAÇININ AVUSTRALYA YANKILARI



Avustralya medyası, UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Olympiakos'u Harry Kewell'ın attığı golle 1-0 yenmesine geniş yer ayırdı.



Avustralya Haber Ajanjsı (AAP) , abonelerine geçtiği haberde Avustralyalı yıldızın ilk yarı da 3 net gol pozisyonunu değerlendiremediği mücadelenin 25'inci dakikasında Olympiakos kalecisi Antonis Nikopolidis'ı avladığını yazdı.



Avustralya'nın bu ay başında Katar'ı 4-0 ile geçtiği karşılaşmada sakatlığı sebebi ile forma giyemediğini de hatırlatılırken Galatasaray'ın oyunun tamamında Yunan ekibine Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran taraftarları ile birlikte yoğun baskı uyguladığı yazıldı.

