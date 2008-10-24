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Spor

Yunan basınında yenilginin yankıları...

Galatasaray'ın, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 mağlup etmesini Yunan basını, "Olympiakos İstanbul'da uyudu" şeklinde verdi.

24 Ekim 2008 03:00



Galatasaray'ın, UEFA Kupası 2. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 mağlup etmesini Yunan basını, "Olympiakos İstanbul'da uyudu" şeklinde verdi.

Yunan basın organları, maçın ardından şu başlıkları manşete taşıdı:

SPORT24: "Taş kesildiler...Olympiakos İstanbul'da uyudu...Kewell Pireus'luları uykuda yakaladı...Diogo'ya penaltı verilmedi"

ETHNOSPOR: "Siyah premier..Olympiakos için kötü bir başlangıç oldu..Artık Benfica ile maç "final" oldu. Penaltı ısrarında haklıydı"

İN.GR: "Olympiakos merkezden teslim oldu ve Galatasaray'a 1-0 yenildi"

ERT: "Olympiakos için kötü başlangıç ve yenilgi"

SKAİ TV: " Kötü başlangıç"

GOALDAY: "İstanbul trajedisi...Olympiakos 20 dakika futbol oynadı, sonra da hakim olan Galatasaray oyuncularının isteklerine teslim oldular"

ELEFTEROS TİPOS: "Kewell fark yaptı"

KATHİMERİNİ: "Olympiakos başaramadı"

GALATASARAY MAÇININ AVUSTRALYA YANKILARI

Avustralya medyası, UEFA Kupası'nda Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Olympiakos'u Harry Kewell'ın attığı golle 1-0 yenmesine geniş yer ayırdı.

Avustralya Haber Ajanjsı (AAP) , abonelerine geçtiği haberde Avustralyalı yıldızın ilk yarı da 3 net gol pozisyonunu değerlendiremediği mücadelenin 25'inci dakikasında Olympiakos kalecisi Antonis Nikopolidis'ı avladığını yazdı.

Avustralya'nın bu ay başında Katar'ı 4-0 ile geçtiği karşılaşmada sakatlığı sebebi ile forma giyemediğini de hatırlatılırken Galatasaray'ın oyunun tamamında Yunan ekibine Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran taraftarları ile birlikte yoğun baskı uyguladığı yazıldı.

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