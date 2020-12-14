Yunan basını: Rodos'ta casusluk şüphesiyle gözaltına alınanlardan biri Türk Konsolosluğu çalışanı

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın Rodos adasında iki kişinin casusuluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kişilerden birinin Türk konsolosluğunda çalıştığı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre polisin yaptığı açıklamada gözaltına alınanlardan birinin bir konsoloslukta çalıştığı belirtilirken isim ve vatandaşlığı hakkında bilgi verilmedi. Üst düzey bir polis yetkilisi şüphelilerden birinin Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Denizi'ndeki hareketlerini fotoğrafladığını belirtti.

Greek City Times'a gore şüphelilerden biri Rodos'taki Türk Konsolosluğu'nda görev yaparken, diğeri de bir feribotta çalışıyordu.

Yunanistan merkezli İngilizce yayın yapan haber sitesi, şüphelilerin Yunanistan'ın savaş gemilerini fotoğraflayıp Türk Konsolosluğu yetkililerine vermekle suçlandığını ifade etti.

Reuters, haberinde şüphelilerin kimliğiyle ilgili hiçbir detay sunmasa da abonelerine servis ettiği haberin sonunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gündemli gerginlik hakkında bir hatırlatma paragrafına yer verdi.