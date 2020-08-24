Yunan basını: Birleşik Krallık ve İspanya da Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a fırkateyn desteği sağlayabilir

T24 Dış Haberler

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, Atina'nın Avrupalı müttefiklerinden daha fazla destek almak için girişimleri Yunan basınına yansıdı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığına göre Fransa'dan sonra İspanya ve Birleşik Krallık da Atina'ya fırkateyn desteği vermeye yakın.

Haberde Atina'nın Fransa'dan 12 Rafaele savaş uçağı almak için Paris'le görüşme halinde olduğu da bildirildi.

Suda Askeri üssü ile Girit adasında da Yunan ordusu ve müttefik güçlerin askeri varlığını arttırdığına dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen haftalarda Doğu Akdeniz'e iki Rafaele savaş jeti ve Lafayette isimli fırkateyni de göndermişti.