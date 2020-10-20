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Dünya

Yunan basını: Bakan Dendias, Alman ve İspanyol mevkidaşlarından Türkiye'ye silah ambargosu uygulamalarını istedi

20 Ekim 2020 14:14

T24 Dış Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Alman ve İspanyol mevkidaşlarına Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını talep eden bir mektup yazdığı iddia edildi.

Atina Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunan bakan, Alman mevkidaşı Heiko Maas'a yazdığı mektupta Türkiye'ye belli askeri mühimmatların gönderilmemesini talep etti. 

Habere göre bu mühimmatlar arasında fırkateynler, denizaltıları, uçaklar vs. bulunuyor. 

Dendias, taleplerine gerekçe olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'provokatif' eylemlerini gösterdi.

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