Yunan askerleri sığınmacıları döverek Türkiye'ye gönderdi!

Yunan askerlerinin, Meriç Nehri üzerinden lastik botla ülkelerine geçen 2 Afgan sığınmacıyı darp ederek, aynı bota bindirip zorla gönderdiği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın, Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla buradan geçiş yapamayan sığınmacılar, ülkeye Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla geçiyor.



İstanbul'dan geldikleri Edirne'de sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen 2 Afganistan uyruklu sığınmacı, askerler tarafından yakalandı.



Yunan askerleri tarafından darp edildiklerini söyleyen 2 göçmen, sonra üstlerindeki kıyafet ile paralarının da alındığını, zorla bota bindirilip, Türkiye tarafına gönderildiklerini anlattı.

Sığınmacılardan birinin omzunda darp izleri bulunurken, diğerinin ise pantolonsuz olduğu görüldü.



Öte yandan sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçişleri devam ediyor. Bir göçmen, çantasıyla Meriç Nehri'nin sığ bölgesinden yürüyerek Yunanistan'a geçti.



Botlarla geçenleri ise Yunan askerleri kovalarken, zaman zaman havaya uyarı ateşi açtıkları duyuldu. Askerlerin, yakaladığı sığınmacıları ağaçların arasında oturtup, başlarında bekledikleri görüldü. (DHA)